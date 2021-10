Amerykański "Forbes" uznał Filipa Przetakiewicza za wschodzącą gwiazdę rynku. Joanna pieje z zachwytu: "BILLION DOLLAR BABY!" (FOTO)

Nel 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Przynajmniej jest ambitny.Jak wy byście mieli taką matkę to byście piali z zachwytu.Tak ciężko jest przyznać że faktycznie sporo osiągnął w tym wieku?Aśka super synów wychowała i to wam przeszkadza?Niby w czym?Krzywdzą was zabierają coś?Leczcie się ludzie z tej zawiści.Nie jego wina że jest synem celebrytki.