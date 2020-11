Dumna Joanna Przetakiewicz komplementuje "nieroszczeniowego" syna: "Jest DOJRZALSZY"

Nikita 52 min. temu zgłoś do moderacji 26 3 Odpowiedz

Żenada . Specjalnie do dzisiejszej śniadaniówki jeszcze bardziej napompowala usta i przerysowala makijażu złym samoopalczem ( już od jakowegoś czasu wiemy ze samoopalcze są zabójcze dla skory przy stosowaniu ich na codzień( chyba nie odważy się powodziec ze opalenizna z Grecji ? Padało przciez i to było dawno i nieprawda . To już Rozenkowa sprytniejsza bo zamiast samoopalaczy używa naturalny , bezpieczny tonik z AFPV . To samo Kaczorowska WidZicie różnice w wyglądzie skory . Przetakiewicz dziś w DDTVN to istna porażka. A drze się ?! I to jej w każdej wypowiedzi :: „ szczerze wam powiem - wiecie co ! Mega ! Mega ! Mega „ Co za brak edukacji , co za brak manier , co za brak delikatności . Co za gospocha z tej przetakiewicz przemieszczającej się Bentleyem ( wypożyczonym ale cóż . Nikt nie musi wiedzieć a widzą ze wchodzę do Bantlya . Prawda Joasiu ?