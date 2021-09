Rinke Rooyens świętuje PIERWSZĄ ROCZNICĘ ŚLUBU z Joanną Przetakiewicz: "Jesteś sensem mojego życia" (WIDEO)

No hej 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 10 Odpowiedz

Sztukę rozkochania w sobie ta pani ma opanowana do perfekcji . Nie wystarczy być tylko ładna , trzeba Rez mieć seksapil , kulturę i szyk . Wszystkie panie na Pudelku , które krytykują itd powinny wiedzieć , ze Pani Joanna jest nie tuzinkowa Osoba . Jest inteligentna ,umie rozmawiać ,poruszać się itd . Jest seksowna kobieta , jest kobieca po prostu , czysta ,zadbana ,pachnąca i podejrzewam ,ze dobra w łóżku . Ok super taka powinna być kobieta, a wy ? Jakie jesteście ! ? Siedzicie w dresach wyciągniętych przed laptopem i zazdrościcie Joannie . Nigdy jej nie dorównacie w niczym , bo jesteście beznadziejne ? Normalna wartościowa kobieta nie czyta na pudelku , nie interesuje się plotkami ponieważ ma swoje piękne i wartościowe życie a obok wspaniałego mężczyznę i dba o siebie , zamiast siedzieć na plotkach w internecie to Ona jest u kosmetyczki lub w łóżku z ukochanym , albo na spacerze . Potępiam wszystkich obserwatorów , pierdzacych w fotel w rozciągniętym dresie lub innym łachu. Nie macie wartości w sobie i nic sobą nie reprezentujecie , a Pani Joannie nie dorastacie do pięt po prostu i zawsze będziecie zazdrościły wszystkim zamiast się wziasc za siebie to nadal pierdzicie w rolete 🤣🤣🤣🤣🤣