Joanna Przetakiewicz zadaje szyku torebką za prawie 150 TYSIĘCY... (ZDJĘCIA)

Jak na zdeklarowaną miłośniczkę luksusu przystało, Przetakiewicz jest wręcz zobligowana do epatowania zawartością portfela przy pomocy drogich stylizacji. Tak było i we wtorek, gdy celebrytka została przyłapana pod jedną z modnych, warszawskich knajp. Tego dnia naczelna modnisia polskiego show biznesu miała na sobie długi, skórzany płaszcz z futrzanym kołnierzem, do którego dobrała efektowne kozaki i torebkę Hermes ze skóry aligatora. Jej koszt to... 144 tysiące złotych.