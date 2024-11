Joanna Racewicz buszuje po sklepach w poszukiwaniu idealnych butów, a następnie mknie po "gotowce" na obiad

Joanna Racewicz znana jest głównie ze swoich mocnych komentarzy, dotyczących tego, co aktualnie dzieje się na rodzimej scenie politycznej. Na jej profilach w mediach społecznościowych co rusz pojawiają się wpisy, w których nie gryzie się w język i jasno wyraża swoje stanowisko w ważnych sprawach. Równie wiele emocji wśród obserwatorów dziennikarki budzi jej zamiłowanie do medycyny estetycznej.