Joanna Racewicz gorzko o dotychczasowych działaniach rządu Donalda Tuska: "MOGŁO BYĆ LEPIEJ"

zgłoś do moderacji

Radosna wieść.. Gremialnie, radośnie wybraliśmy Tuska na zbawiciela Polski z PO. Było 100 radosnych złotych obietnic, była gremialna radość, oklaski radosne i głośne. Jacy byli uśmiechnięci klaszczący !! Czekamy Wielki Donaldzie na obiecany raj !! Czekamy na wspaniałą , bogatą Polskę i zadowolonych uśmiechniętych obywateli !! Tak po prawdzie Nasz Premier podoba się wszystkim okropnie. Taką zatroskaną i zmartwioną ma twarz, chyba twarz.. Boję się o niego i jego twarz zatroskaną bo nie widzę oczu, nosa, ust tylko jakąś dziurę. E tam my gremialnie wspaniali obywatele możemy żyć w poświęceniu dla naszego zbawiciela .. Żyć w biedzie, galopującej drożyźnie, upadłej gospodarce, służbie zdrowia upadłej, bezrobociu, pustym budżecie, w ciągłym upodleniu !! Pod warunkiem , że codziennie i na wieki będziemy mogli oglądać zatroskaną "twarz" jw naszego zbawiciela o losy Polski.. Już widać jak "uratował" Polskę przed PIS.. Już to czuję jak Polska rośnie w siłę i bogactwo. Potwierdził moje uwagi mój psychiatra w Psychiatryku o zaostrzonym rygorze. Myślę , że wszyscy pochyleni nad Wielkim Premierem , też tak myślą i radośnie potwierdzą moje spostrzeżenia. Zapraszam wszystkich do siebie zapatrzonych w Tuska..!!!..