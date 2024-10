Monika Richardson do Joanny Racewicz: "Mam nadzieję, że się nie obrazisz". I padło pytanie o zmienioną twarz. Tak zareagowała

Coś mi się tu kupy nie trzyma. Wiem- dotknęła ją tragedia. Popłynęła z zabiegami. Może jakaś forma reakcji obronnej, odpowiedzi na traumę. Zrozumiałe. Ale... Te drastyczne zmiany to ostatnie lata a nie te po dramacie. Gości też pani na eventach różnych salonów, gdzie powiedzmy "efektami" zabiegów reklamuje pani owe przybytki. Kojarzę też jakieś wypowiedzi związane z hejtem i tym jak to jest wszystko super zrobione, jak to jest efekt oczekiwany itd. Plus oczywiście wiele lat zaprzeczania wprost, że cokolwiek było robione. Pani twierdziła, że jest całkowicie naturalna, broniła nawet tych okropnych soczewek a wszystkich którzy twierdzili inaczej, którzy delikatnie sugerowali, że to idzie w złą stronę od razu nazywała okropnymi hejterami. Raz jeszcze- nie wątpię w dramatyczne doświadczenia, każdego by złamało. Pani jest dobrą dziennikarką i chyba zakumała, że popularność u widza drastycznie spadła, więc czas na zmianę wersji.