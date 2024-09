Joanna Racewicz SENTYMENTALNIE o zniknięciu "Panoramy" z TVP2: "Kiedyś to był zawodowy dom". Pokazała zdjęcia sprzed lat

Joanna Racewicz niewątpliwie zasila grono najpopularniejszych osobowości medialnych w kraju. Dziennikarka przez lata związana była z Telewizją Polską, a obecnie sprawdza się m.in. jako autorka książek oraz trenerka wystąpień publicznych. 50-latka aktywnie udziela się także w mediach społecznościowych, gdzie chętnie komentuje bieżące sprawy - nie tylko ze świata polityki. Jej wpisy często prowokują odbiorców do prowadzenia zaciętych dyskusji.

"Panorama". Dawna epoka. Zamknięty rozdział. Dla mnie. I dla niej. Ona po ponad trzech dekadach znika z Dwójki. Mnie w niej nie ma od "drugiego PiSu". Pierwszy też wyrzucił. Zarzut brzmiał lewactwo. Kiedyś to był zawodowy dom. Z żadnym innym miejscem nie byłam tak związana. Żadne inne nie było tak ważne. Może dlatego, że pierwsze. Może dlatego, że dało morze satysfakcji. I łez. Gdy młoda, nieopierzona jeszcze, musiałam mierzyć się z wyzwaniami nie na swoje barki. Tęskni się do tego, co ważne. Kształtujące. Stare studio przy Placu Powstańców i ludzie, których tam spotkałam byli jak duża rodzina. Tylko, że nie ma tego miejsca, programu, studia. Nie ma ludzi, choć wielu udało się przetrwać. Nie chcę wiedzieć, jakim kosztem. Nie oceniam - czytamy na Instagramie Joanny.