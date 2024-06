Joanna Racewicz żali się na trudy wychowywania nastolatka: "Mam poczucie, że mieszkam z OBCYM"

Olla 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Niestety w Polsce rodzice traca kontakt ze swoimi nastoletnimi dziecmi. Nie wiem z czego to wynika? Moze to jest pozostalosc po zimnym chowie z poprzednich epok, kiedy z dziecmi na ogol sie nie rozmawialo. Mieszkam we Francji i widuje tutaj non stop podczas weekendow cale rodziny, ktore tworza rodzice i ich dzieci te mniejsze ale i te nastoletnie. Nastolatki oczywiscie maja swoich kolegow czy kolezanki, ale nikomu to nie przeszkadza, zeby rodzic poszedl z nastoletnim dzieckiem do kina, do parku atrakcji, uprawiac sport, jechac nad morze czy na wycieczke gorska, czy isc z nim do restauracji. Rodzice tutaj wymagaja dyscypliny ale jednoczesnie traktuja je powaznie i wspieraja je. Gdy nastoletnie dziecko zobaczy rodzica przed szkola to cieszy sie i przedstawia mu kolegow. W Polsce jest to chyba nie do pomyslenia, a jesli juz to chyba rzadko. Nie wiem, nie chce twierdzic, ze tak jest w 100% bo nie mieszkam w Polsce od 15 lat i moze cos sie zmienilo w tej kwestii.Ale w Polsce niestety inna mentalnosc, ze szkoda dla nastolatkow.