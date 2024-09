Joanna Racewicz WYPISAŁA syna z religii. "To jest dla mnie obraźliwe dla samego aktu wiary"

Syn Joanny Racewicz zraził się do lekcji religii

Wprowadzenie religii do szkół nie jest dobrym pomysłem, tak mówiąc najogólniej i najoględniej. Ja jestem całym sercem za tym, żeby oddzielić kościół od państwa i to jest ten porządek, który jest najwłaściwszy. Gdyby to było religioznawstwo, gdyby to była wiedza o religiach, gdyby tam były elementy buddyzmu, islamu prawosławia, itd., to wtedy miałoby to sens. Natomiast lekcja religii jako taka i odpytywanie z pacierza... Przez chwilę mój syn też był na takich lekcjach, jeszcze w szkole podstawowej i to jest dla mnie obraźliwe dla samego aktu wiary - wyjaśniła Joanna Racewicz w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.