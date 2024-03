Joanna Racewicz gorzko o śmierci 25-letniej Lizy: "Jest mi wstyd za BREDNIE O GWAŁCIE"

Joanna Racewicz pochyliła się nad potworną napaścią na 25-letnią Białorusinkę w Warszawie

Jest mi WSTYD za milczenie, brak reakcji, odwracanie twarzy - zaczęła swój wywód. Za "to nie moja sprawa", "co mnie to obchodzi". "Spieszę się, pewnie seks uprawiają w bramie". Za "niech ktoś inny zobaczy, zadzwoni, a nie ja". Obojętność jest zarazą. I zabija, tak, jak ona. Wstyd za brednie o gwałcie: "Sama sobie winna, po co się szlaja po nocy, pewnie miała krótką kieckę, prowokowała go, a krzyczała w ogóle? Może jej się to podobało". Ofiara nie zawsze ma siłę, żeby wydobyć głos. Czasem zamarza, nieruchomieje, by przetrwać. Żeby to rozumieć nie trzeba uniwersytetów.