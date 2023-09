Joanna Racewicz komentuje aferę z Michałem Adamczykiem. Wspomina czasy, gdy razem pracowali: "Taka osoba..."

MatkaPolka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mam mieszane uczucia. Czyn oczywiście naganny, jeśli został popełniony, a na to wygląda. Niemniej to było 24 lata temu; każdy człowiek ma prawo do jakiejś rehabilitacji, a wywlekanie czegoś sprzed ćwierć wieku nie do końca jest na miejscu. Nie znoszę TVP, nie mam szacunku do ich newsow i z dużą rezerwą patrzę na osoby tam pracujące, niemniej ta sytuacja budzi we mnie pewien sprzeciw. Trzeba go było wtedy rozliczać, wtedy to nagłaśniać, tym bardziej, że on chyba pracował w TVN. Rozliczanie ludzi za czyny sprzed 20 lat jest nie do końca właściwe, chyba ze ktoś kontynuuje niemoralną działalność, ale o tym w artykule nie było mowy. Nie sądziłam, że będę go bronić, ale w taki sposób łatwo komuś zniszczyć życie.