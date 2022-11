Joanna Racewicz pochwaliła się zdjęciem sprzed lat: "DAWNO TEMU w odległej galaktyce". Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Joanna Racewicz o własnej metamorfozie. Ma dość tego tematu

Joanna Racewicz nie kryje również, że ma powoli dość krytycznych komentarzy na temat zmian w swojej aparycji. Choć to, że przez lata dziennikarka bardzo się zmieniła jest niezaprzeczalne, to niektórzy wykorzystują ten fakt do siania nienawiści. Całkiem niedawno opublikowała ironiczny wpis, w którym złośliwie wymieniła, co w sobie zmieniła.