Joaquin Phoenix uratował krowę i cielę przed niechybną ŚMIERCIĄ W RZEŹNI dzień po odebraniu Oscara

Odbierając przed kilkoma tygodniami Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie Joker, Joaquin Phoenix zaapelował do zebranych na sali kolegów z branży i widzów zgromadzonych przed telewizorami, aby bardziej uważali na to, co ląduje na ich talerzu. Aktor dokładnie opisał, przez jaki horror musi przejść krowa, aby w naszej filiżance kawy wylądowało kilka kropel mleka, czym z pewnością przyczynił się do dalszego rozpowszechnienia idei weganizmu.