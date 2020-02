Oscary 2020. Joaquin Phoenix wspomina zmarłego brata we wzruszającym przemówieniu

Warto zabrać głos dla tych, którzy na co dzień mnie nie słyszą. Jesteśmy jednością, żadna rasa nie ma prawa się wywyższać i pogardzać inną. Myślę, że porzuciliśmy świat natury, wierzymy, że jesteśmy środkiem wszechświata, myślimy, że wszystko nam się należy. Wchodzimy w świat przyrody i plądrujemy go - czujemy się uprawnieni do sztucznego zapłodnienia krowy, a kiedy ona rodzi, kradniemy jej dziecko, mleko dolewamy do kawy. Boimy się zmiany. Ludzie są pełni wyobraźni, potrafią wynajdywać nowe rozwiązania. Uda nam się stworzyć systemy zmiany, które będą dobre dla wszystkich. Byłem przez całe życie okrutny i jestem wdzięczny, że wielu z was dało mi drugą szansę - kontynuował ze sceny.