Joe Jonas i ciężarna Sophie Turner wyprowadzają na spacer gromadę uradowanych psiaków

Mojo 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Mój kuzyn kazał sobie przysłać z Polski do Stanów takie białe bawełniane podkoszulki na ramiaczkach Takie jak starsi mężczyźni noszą pod koszule On tak chodzi plus spodenki i klapki kubota po Miami i twierdzi że dobrze wygląda 😂