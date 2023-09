Joe Jonas jest WŚCIEKŁY na Sophie Turner! "Uważa, że to, co zrobiła, jest OBRZYDLIWE"

Jak widać, paskudne rozwody nie są wyłączną specjalnością polskich celebrytów. Prawdziwy popis dają obecnie za Wielką Wodą Joe Jonas i Sophie Turner . Stawką w medialnej (i wkrótce również sądowej) potyczce są dwie małoletnie córki pary . Początkowo zapowiadało się na polubowne załatwienie sprawy, ale niedawni zakochani prędko przeszli do brutalnej walki. Do prasy właśnie dotarł najnowszy komunikat z drużyny Jonasa.

Joe Jonas wpadł w furię. Boi się, jak będzie postrzegać go publiczność

Naturalnie z większością brudów gwiazdy próbują uporać się w białych rękawiczkach. Do tej pory tylko Turner pozwoliła sobie na bezpośredniość, zarzucając mężowi w oświadczeniu, że przetrzymuje wbrew jej woli paszporty córek, uniemożliwiając im tym samym podróż do Wielkiej Brytanii. W tej sprawie już wpłynął pozew do sądu. Portal Daily Mail opublikował tymczasem zeznania "osób z otoczenia Jonasa", którego ostatnie słowa Turner miały szczególnie zaboleć.