Jolanta Fraszyńska chwali się 33-letnią córką. Nastazja jest owocem krótkiego małżeństwa aktorki z Robertem Gonerą (FOTO)

Nastazja Gonera wzięła przykład z rodziców. Związała przyszłość z przemysłem filmowym

Nastazja woli jednak nie korzystać ze swojego medialnego potencjału i walczyć o rozgłos. Profil 33-latki jest prywatny i śledzi go niewiele ponad 1,5 tysiąca osób. Nastazja bywa za to bohaterką postów sławnej mamy, która od czasu do czasu lubi pochwalić się pociechą przed fanami w mediach społecznościowych. Tak było również w poniedziałek, gdy na Instagramie aktorki pojawiło się selfie z Nastazją zrobione w ogrodzie. Na fotografii możemy podziwiać szeroko uśmiechniętą matkę tulącą się do córki. Obie zrezygnowały z makijażu i postawiły na "look saute".