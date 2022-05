Julia Dybowska nawiedza Azerbejdżan na pokładzie PRYWATNEGO HELIKOPTERA z teherańskim miliarderem u boku (ZDJĘCIA)

Przedskoczek 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Spotykałem się kiedyś z fanką skoków narciarskich. Na początku było w porządku, jej ulubiony sport nie miał jakiegoś znaczącego wpływu na nasze życie. Czasami tylko jak mieliśmy iść do jakiegoś baru, a ja spytałem gdzie on jest to odpowiadała "HS 140" albo "Punkt konstrukcyjny 124 metry". Problemy pojawiły się dopiero podczas rozpoczęcia współżycia. Wyobraźcie sobie, miła atmosfera, całuski, muzyczka w tle itp., ona łapie mnie w kroku z tekstem "No pokaż te swoje kryształowe kule". Od razu jakoś tak napięcie zeszło. Ale ok, powolutku znowu się rozkręciłem i skończyło się całkiem przyjemnie, no ale patrzę a ona po wszystkim daje mi jakieś punkty za styl... I to same 17. Przepraszam, jeden "sędzia" dał 17,5, bo wytrzymałem dłużej niż poprzednicy. MIŁO. Po kilku takich spotkaniach zasłużyłem w końcu na pierwszą 18. Czasami jak się najadła bigosu czy fasolki po bretońsku to dawała mi dodatkowe punkty, bo "zmagałem się z niesprzyjającymi wiatrami". Raz też oglądaliśmy sobie film i w ogóle nie było w planach żadnych czułości, a ta nagle do mnie żebym podniósł belkę...