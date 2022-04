Julia Dybowska relacjonuje swoją bajkową codzienność prosto z Dubaju... (ZDJĘCIA)

Ann 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy ona robi wam krzywdę, że tak po niej jedziecie? Niech sobie zyje jak chce. Nie rozumiem skąd tyle w was jadu. Widocznie pasuje jej taki układ i tyle. Dziwi mnie tylko co was tak denerwuje w czyims zyciu? Mnie to w żaden sposób nie rusza. Jakby to była moja córka, to oczywiście bym reagowała, ale jeżdżenie po obcej babie w necie? Serio? Po co?