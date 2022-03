Ukochana miliardera Julia Dybowska pokazuje, jak wygląda jej "zwykły" posiłek (FOTO)

Julia Dybowska jeszcze kilka lat temu próbowała rozkręcić w Polsce karierę influencerki, ale w końcu obrała inną "ścieżkę zawodową"... Urodziwa Polka poznała miliardera z Teheranu i to u jego boku zwiedza świat, podróżując luksusowymi jachtami oraz prywatnymi odrzutowcami. Robert Tchenguiz tak zauroczył się Dybowską, że zostawił dla niej swoją żonę. Zadowolony z życia 61-letni bogacz czasem wstawia też fotki ze swoją lubą do sieci, co zawsze wśród internautów budzi niemałe emocje wśród internautów.