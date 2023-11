Julia Kamińska wspomina ROZSTANIE z Piotrem Jaskiem: "To była moja wielka porażka. Tak to wtedy postrzegałam"

Lindsay 56 min. temu zgłoś do moderacji 15 11 Odpowiedz

Życie w Polsce jest trudne, mamy naprawdę ogrom mściwych, nieżyczliwych i zwyczajnie podłych ludzi wokół. Czasami się zastanawiam...choć co to da...czy to wychowanie...czy poczucie nieszczęścia..? Czy spadek poziomu życia...? W drodze wyjaśnienia, absolutnie nie generalizuję. Przeraża mnie to, że ze swoją nadmierną ciekawością "wejdą" wszędzie...do cudzego portfela, sypialni..itd. Dodatkowo uzurpują sobie prawo do krytyki każdego za najmniejszy szczegół. Smutna rzeczywistość z tak zepsutymi ludźmi.