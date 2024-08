Julia Szeremeta zawalczy we freak fightach? "Dochodzą do nas sygnały o zainteresowaniu". Jasna deklaracja

OJOJOJ! 1 godz. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Oooooo, jakie niewygodne!!! Słynny olimpijczyk Władysław Kozakiewicz od zawsze jest zwolennikiem Platformy Obywatelskiej, a obecnie lewackiego rządu Donalda Tuska. A TU BĘC! Kozakiewicz komentował kontrowersje wokół startu na igrzyskach pięściarek z Algierii i Tajwanu. Zdobywca złotego medalu w skoku o tyczce na igrzyskach w Moskwie w 1980 roku omawiał sprawę zakończonych triumfami startów na igrzyskach pięściarek, co do których płci pojawiły się kontrowersje. Kozakiewicz przekonywał na antenie Kanału Sportowego, że nie powinno się dopuszczać do oficjalnych startów kobiet, których wyniki badań budzą wątpliwości. „Jeżeli mamy testy u mężczyzn i mają za dużo testosteronu, to się niedopuszczani do startów – dyskwalifikowani lub niedopuszczani do startów. Jeżeli kobiety mają za wysokie i to się przekłada… tak, ale ja to mam od urodzenia… to jest trochę przekręcone. Jeżeli ona ma za dużo, to ma za dużo i nie powinna startować z kobietami. Powinno się ich nie dopuszczać. Dlatego, że jest to przekręcone” - powiedział. „Jeżeli badanie przewyższa limit, to powinni nie startować. Są medykamenty, które mogą to zniżyć albo nie nadają się do sportu” - dodał.