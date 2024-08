Julia Szeremeta, Daria Pikulik oraz Klaudia Zwolińska też dostaną mieszkania. Deweloper: "W dowód wdzięczności"

kibic pl 32 min. temu zgłoś do moderacji 14 2 Odpowiedz

Media milczą, to ja wam podam: Szeremeta, jak i inne srebrne medalistki jest uprawniona do stypendium sportowego, podniesionego zauważalnie w grudniu. Jest to kwota "do 11500 zł" miesięcznie", przy czym nie wiem, co znaczy to "do" - że wypłacą jej 9 tys. zł i powiedzą "jest OK" ? To stypendium jest na dwa lata, 24 miesięcy. Jest dawane za miejsca 1-8 (na IO, MŚ czy mistrzostwach Europy, ale ze spadkiem kwoty wraz z niższą rangą imprezy). Swoboda i Skrzyszowska za swe dziewiąte miejsca nie dostaną więc z tej puli nic.