Julia Szeremeta, Tomasz Fornal i reszta sportowców wrócili z Paryża. Na polskim lotnisku kibice WIWATOWALI na ich cześć (ZDJĘCIA)

Anhedon

No i fajnie, gratulacje, ale co z tego wynika? Jak to się przekłada na cokolwiek? Większość świata zaraz o tych igrzyskach, przynajmniej z perspektywy sportowej, zapomni za jakieś dwa miesiące. Przy kolejnych igrzyskach będą kolejni medaliści, nazwiska tegorocznych medalistów zostaną zapomniane przez masy, tak samo jak zostały zapomniane te z poprzednich olimpiad, szczególnie, że mówimy o dyscyplinach, których w większości i tak nie uprawia jeśli chodzi o zwykłych ludzi. A czy ktoś przez te wygrane jakoś inaczej spojrzy na Polskę? Co nam te wygrane dają poza tym, że w paru miejscach było napisane Poland z naszą flagą? Zwiększy nam to turystykę? Zagraniczne inwestycje? Sprawi, że będziemy mieli fory w UE czy NATO? A może dzięki temu Taylor Swift przyjedzie tu na cztery koncerty?