Tomasz Fornal i Bartosz Kurek zapozowali z ukochanymi na WSPÓLNYM zdjęciu. Fani nie mogli wyjść z podziwu: "Pary PREZYDENCKIE"

kkkibbbiccc 43 min. temu

Kurek to za swoja gre i wypowiedzi mało lotnej żoneczki pod ziemie powinien się zapaść. Wolę Leona. On gra sercem a jego zona nie szuka atencji. Fajni zwykli ludzie nie to co te dwie parki wyżej.