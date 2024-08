Mama Tomasza Fornala wspierała go w Paryżu. Opublikowała emocjonalny post po finale (FOTO)

www 34 min. temu zgłoś do moderacji 3 36 Odpowiedz

Katastrofa i całkowita klęska w wykonaniu polskiej trupy siatkarzy oraz frajerskie drugie miejsce w turnieju, który powinni wygrać! Oto co można napisać o dzisiejszym finale z Francuzami! Skoro nie chcieliście walczyć o złoto to po co w ogóle wychodziliście na boisko?! Dobrze tylko, że się dzieci nie poryczały jak nasza Igusia po przegranym finale! Wracajcie do domu bo nie macie pojęcia o wygrywaniu złota na olimpiadzie! To były najgorsze igrzyska w polskim wykonaniu odkąd sięgam pamięcią a żyję już na świecie od 50 lat!