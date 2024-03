Julia von Stein prezentuje efekty operacji plastycznej nosa: "Jest idealny" (FOTO)

Loko 📌 23 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Gdy byłam młodsza też nie lubiłam swojego nosa , uważałam że jest zbyt szeroki 😢 ale z wiekiem moja twarz do niego „dorosła” dziś jest piękny , idealny, jeśli chce go nieco zwęzić to makijażem. Myślę , że każdy ma kompleks jakiejś części ciała, jednak jeśli chodzi o operacje na twarzy, można by się zastanowiła, a kasa nie ma tu nic do rzeczy, obecnie jeśli mam coś w sobie zmienić to chyba pozbyłabym się operacyjnie nieco tłuszczyku z brzucha 😄