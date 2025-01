Julia von Stein w ogromnej czapie i ultrakrótkich spodenkach przymierza się do zakupu FUTERKA

Smutny człowiek. Nie moja kasa, ale są ciekawsze rzeczy do roboty niż spędzanie pól dnia w butiku by kupić jednorazowe futerko...Nie każdy lubi np. podróże czy inne ciekawe rozrywki, ale snuć się tym mercedesem po smutnych ulicach Warszawy by komuś udowodnić, że ma się kasę to jednak słabizna...