Wystrojona Julia von Stein buszuje między alejkami sieciówek. Towarzyszył jej wydziarany partner

Julia von Stein zyskała sporą popularność, dołączając do obsady programu "Królowe życia" . Po pewnym czasie show zniknęło z anteny, co jednak nie przeszkodziło celebrytce w zdobywaniu coraz większej rozpoznawalności. Niedawno spadkobierczyni w branży funeralnej i projektantka trumien ogłosiła, że odchodzi z telewizji i będzie próbować swoich sił w muzyce i stawiać na karierę w Internecie. Pokaźne grono obserwatorów Julii ma więc okazję regularnie wysłuchiwać relacji z jej codziennych przygód . Dość często tematem przewodnim wynurzeń celebrytki bywały jej burzliwe relacje z mężczyznami.

Minęły zaledwie dwa tygodnie, a von Stein znów dała się "przyłapać" w towarzystwie wydziaranego mężczyzny. Tym razem była gwiazda TTV i jej nowy obiekt westchnień wybrali się razem na zakupy do centrum handlowego. Odziana w białą mini z golfem, elegancki płaszczyk i kozaczki przed kolano celebrytka polowała na nowe ciuszki, przemierzając alejki popularnych sieciówek. W dłoni dzierżyła torebkę Gucci za ponad 5 tysięcy złotych. Adorator 28-latki dzielnie kroczył za swoją sympatią, taszcząc za nią papierową torbę z zakupami. Gdy łowy dobiegły końca, parka, trzymając się za ręce, pomaszerowała do terenowego mercedesa klasy G. Co ciekawe, Julia zaparkowała swoje charakterystyczne auto w miejscu zarezerwowanym dla kobiet w ciąży...