Julia von Stein była w związku z 60-LATKIEM. Inny partner ją BIŁ: "Katował tak, że nie chodziłam"

Julia von Stein, idąc tropem znanych koleżanek i kolegów, udzieliła ostatnio wywiadu Żurnaliście. Była gwiazda TTV, która postanowiła ruszyć na podbój polskiej sceny muzycznej, w prawie dwugodzinnej rozmowie poruszyła szereg wątków. 27-latka ujawniła m.in., że rodzice ją "gnoili i poniżali", ze łzami w oczach wyznała miłość bratu i ubolewała nad swoim wyglądem sprzed poprawek.

Julia von Stein była "katowana" przez partnera

Julia von Stein otworzyła się także na temat relacji z mężczyznami. Podcaster postanowił dopytać celebrytkę związaną z branżą funeralną o partnera, który miał stosować wobec niej przemoc fizyczną.

Kolejny to jest taki, który cię przez półtora roku bił. (...) Naprawdę się obwiniałaś za to, że cię bił? I jak człowiek się za to obwinia? - zagaił.

Że go wyprowadziłam z równowagi, że są problemy na inwestycjach i on po prostu tak daje upust swoim emocjom. Można bić i bić... To ja byłam to "bić, bić". Katować. Tak, że nie chodziłam. Tak że pracownik mnie podnosił z łóżka. W tajemnicy przed nim, bo by mnie chyba zabił ten człowiek, gdyby się dowiedział, że pracownik był w moim domu - wspomina Julka.

Julia von Stein o relacjach z mężczyznami. Była w związku z 60-latkiem

Dalej opowiada, że dawała szansę mężczyznom z różnych środowisk i będących w różnym wieku.

To były osoby, które były pod względem zamożne i osoby, które nie miały nic. Totalnie mnie to nie interesuje. Ja nie szukam sponsora, szukam miłości. To były osoby inteligentne pod względem umysłowym i osoby, które były mniej inteligentne, żeby nie powiedzieć głupie. Ani z jednym, ani z drugim nie wyszło. To byli mężczyźni, którzy byli młodzi... - opowiada.

No i daj mi drugą skrajność. Byli starzy? - wtrąca się Żurnalista.

Oczywiście, że tak - odpowiada mu von Stein.

To jaki był przedział wiekowy? - drąży dalej podcaster.

30-60 lat - zdradza, dodając: Tylko wiesz, ja miałam paru mężczyzn w życiu. Nie miałam przelotnych romansów tak prawdę. Widzisz, ja taka jestem... Potrzeby seksualne kobiety są dużo mniejsze niż mężczyzny - twierdzi.

To teraz poopowiadaj mi o tym, jak jesteś w związku z 60-letnim facetem - dopytuje dalej Dawid.

To była najspokojniejsza relacja, którą miałam. To jest właśnie ta relacja, która ci powiedziałam, że była bardzo krótka, a z której się najwięcej nauczyłam. Niesamowita, przysięgam - rozpływa się celebrytka i tłumaczy, dlaczego związek ostatecznie nie przetrwał:

Rozumiem, że można pokochać dużo starszego mężczyznę, a z drugiej strony niesamowicie się bać... Ja w tamtym momencie byłam bardzo za tym człowiekiem i wiem, że on za mną tak samo. Ale ja z tyłu głowy miałam... W tamtym momencie chyba najbardziej w historii obudził się we mnie taki instynkt: "Jezus, dziewczyno, przecież ty powinnaś mieć dziecko, bo jak on umrze, to ty zostaniesz sama na świecie". A to dziecko będzie taką namiastką tego człowieka. Ta relacja była bardzo szczera, bardzo dojrzała i z mojej i z jego strony - kwituje.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać z psychologiem, dzwoń pod bezpłatny numer 116 123 lub 22 484 88 01. Listę miejsc, w których możesz szukać pomocy, znajdziesz też TUTAJ.

