Julia Wieniawa daje czadu podczas koncertu we Wrocławiu, prezentując WACHLARZ MIN I PÓZ. Prawdziwa artystka? (ZDJĘCIA)

Krakus 12 min. temu

"Konffeder,acjja" to jedyna partia która jest przeciwna zasiedlaniu Polski ludem na literęU . Zobacz necie, że to prawda. Zrób tak a potem mów ludziom. Patrz: 2 Miliony naszych na Zachodzie, a sprowadza się do pracy obcych i Zero kontroli, ograniczeń!! Polaków sprowadzać wy dranie!..Głosuj na Konff.ederacjje.