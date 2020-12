Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki dekorują swoją pierwszą choinkę (ZDJĘCIA)

hkjiu 41 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

ładne drzewko, ale nie wiem czy nawet do świąt wytrzyma, bo kto stawia choinkę przy grzejniku? niby taka światowa i omnibus, a nie wie podstawowej wiedzy, że jak kupujesz żywą choinkę, która do tej pory stała w chłodzie to nigdy przenigdy nie stawiaj obok grzejnika, a w samym pomieszczeniu powinno być chłodniej niż zazwyczaj, takie ustawienie to prosta droga do tego, że na święta ta choinka zgubi wszystkie kolki wraz z ozdobami