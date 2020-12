Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki wybierają razem choinkę

xxx 37 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

Po co ona mu od tyłu robi fotki pewnie się bała,że jej nie pozwoli zrobić czy coś hahah ale super związek nie ma co.Ona tylko myśli by coś na insta dodać bo co obserwatorzy powiedzą.A on wygląda na takiego mniej medialnego.Daje im miesiąc i po nowym roku koniec miłości.A ta maska zdjęta z nosa no porażka.