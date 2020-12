Julia Wieniawa wspaniałomyślnie pozwala grać Rozbickiemu w "Cyberpunk 2077". Związek idealny?

Chociaż jeszcze kilka tygodni temu wydawało się to raczej niemożliwe, Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki zostali parą. Biorąc pod uwagę liczbę obowiązków influencerskich, z których powinna wywiązać się Julka, to imponujące, że znalazła jeszcze czas na bycie w związku. Co ciekawe, Wieniawa i Rozbicki wkrótce wystąpią we wspólnym filmie, więc ich akcje jako pary jeszcze wzrosną.