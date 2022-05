Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki w fikuśnych stylizacjach promują wysokoprocentowe trunki (ZDJĘCIA)

Lidka 26 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Według mnie Nikodem wygląda kiepsko, oszpeca się na własne życzenie. Ma bardzo przyjemną naturalną urodę: wysoki, ciemne włosy, niebieskie oczy, gęste brwi... Aż miło było popatrzeć na przystojnego chłopaka. Ale z tą utlenioną grzywką stracił cały urok. Do tego zupełnie nie potrafi się ubrać. Różowy total look to porażka, kapelusz ohydny. Na komunii siostry Julki też się nie popisał stylizacją (sama nie chodzę do kościoła ale tu chodzi o ubiór adekwatny do okazji).