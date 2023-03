Julia Wieniawa jest "team Selena". Kpi z "dorosłych kobiet, które zachowują się jak dzieci"... Kogo ma na myśli?

Wtold 27 min. temu zgłoś do moderacji 3 13 Odpowiedz

"Konfe,der,acjja" to jedyna partia przeciw zasiedlaniu Polski bratnim U-narodem ze wschodu. Łatwo sprawdzisz w necie, że to prawda. Zrób tak a potem mów kolegom, koleżankom, bliskim . 2-3 Miliony naszych na Zachodzie a tu sie sprowadza do pracy obcych . Zero kontroli i bez ograniczeń.STOP!!! i ch ze wojna..Poprzyj Konff.ederacjje.