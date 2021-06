Fani mylą Julię Wieniawę z Hailey Bieber! PODOBNE?

Julia Wieniawa spędza błogie chwile na greckiej wyspie Mykonos, gdzie wraz z Nikodemem Rozbickim świętowała jego 29. urodziny. Zakochana para spędza większość czasu w pięciogwiazdkowym hotelu oraz na prywatnej łodzi. Oczywiście zaradna influencerka wykorzystuje piękny krajobraz jako tło do nowych zdjęć na Instagram. Wieniawa wdzięcznie pozuje do fotek, ale na niektórych... nie przypomina samej siebie.

Gro fanów aktorki uznało, że Wieniawa wygląda jak Hailey Bieber . W sekcji komentarzy pojawiło się wiele wpisów o zaskakującym podobieństwie Julki do amerykańskiej gwiazdy.

Myślałam, że to Hailey Bieber!; Na pierwszy rzut oka to samo pomyślałam!; No, na pierwszym foto podobna... - pisali fani.