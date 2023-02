Julia Wieniawa w białym bikini ładuje baterie na Malediwach (FOTO)

Julia Wieniawa ma za sobą wyjątkowo pracowity czas. Znana z wielkich ambicji celebrytka postanowiła spróbować swoich sił na deskach teatru Grażyny Wolszczak. Zdaje się, że przygotowania do sztuki "Gra" w Garnizonie Sztuki kosztowały Wieniawę sporo wysiłku.

To jest dla mnie najlepsza "odcinka". W Polsce nie mogę wyjechać na przykład do spa, bo jestem tam "małpką w zoo". (...) Wszyscy jednak mnie kojarzą, co jest miłe, ale po prostu nie da się odpocząć. Dlatego lubię wyjeżdżać sobie gdzieś w tropiki albo po prostu daleko stąd - stwierdziła.