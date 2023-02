Zaspana Julia Wieniawa sunie na próby do teatru w owocowej stylizacji za prawie 40 TYSIĘCY złotych! (ZDJĘCIA)

Przed paroma tygodniami dowiedzieliśmy się, że kolejnym przystankiem na drodze Julii Wieniawy do statusu gwiazdy jest scena teatru Garnizon Sztuki, gdzie już wkrótce ma zagrać główną rolę. Przygotowania do spektaklu idą pełną parą, dlatego też księżniczka polskiej branży rozrywkowej regularnie widywana jest na próbach w centrum Warszawy. Ostatnia środa wyjątkowo nie zachęcała do opuszczania czterech ścian, jednak Julia, jak na profesjonalistkę przystało, wyruszyła na zimno, aby szykować się do premiery.