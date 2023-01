Rafał Grabias z "Królowych życia" bezlitośnie o Julii Wieniawie. "Zarozumiała dziewczyna..."

gggde 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ona jest młoda, zgrabna, ma pieniądze i sławę. Dla mnie większym newsem byłoby, że jest miła i skromna. A swoją drogą to jak na "artystkę" to jest strasznie basic, wygląd to dokładna kopia amerykańskich celebrytek, z twarzy zaczyna przypominać Hailey Bieber, nawet tatuaż ma taki, jak na koszulce z pepco. Zero oryginalności, własnego stylu, jakiegoś pomysłu.