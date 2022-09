Paulina Koziejowska przyczepia się do ostatniej kreacji Julii Wieniawy: "Więcej ODKRYWA, niż zakrywa! Można było SKROMNIEJ"

Paulina Koziejowska od dłuższego już czasu raczej z mizernymi sukcesami próbuje znaleźć dla siebie miejsce w show biznesie. Na tę chwilę w kolorowej prasie funkcjonuje głównie dzięki uwiedzeniu rozpoznawalnego partnera - Macieja Orłosia, choć nie jest to raczej pozycja zbyt stabilna, biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia na temat kondycji finansów dawnego prezentera Teleexpressu . W przerwach od kolejnych wizyt z ukochanym na warszawskich ściankach Koziejowska wzięła się za podbój TikToka. Idzie jej różnie... Właśnie wywołała tam pewną ciekawą dyskusję.

Nie od dziś wiadomo, że najlepiej sprawdzonym i prostym sposobem na autopromocję jest wybicie się na nazwisku kogoś bardziej rozpoznawalnego. To akurat Koziejowska przerabiała już na obecnym i byłym partnerze, jednak gdy to okazało się niewystarczające, aspirująca celebrytka postanowiła podczepić się pod nazwisko z pierwszych stron gazet - a mianowicie Julię Wieniawę. Uwagę Koziejowskiej szczególnie zwróciła kreacja rozśpiewanej aktorki z niedawnej imprezy magazynu Elle. Zdaniem Pauliny tego typu stylizacje stoją w kontraście do prób Wieniawy zaistnienia jako "prawdziwa artystka".