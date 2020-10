Julia Wieniawa wije się w tańcu i walczy z body shamingiem na Instagramie (FOTO)

noname 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Teraz mamy czasy, że każdy musi coś napisać nawet jeśli to będą same głupoty lub kogoś obrazi. Nie może nic nie napisać, bo to jest jedyna okazja, żeby komuś dogryźć. Wylewa swój żal, swoje kompleksy na kogoś znanego. Według mnie znani ludzie są i tak tolerancyjni, że nie kasują takich ludzi, tylko jeszcze im odpisują. Jak dla mnie, na niektórych szkoda energii. Z drugiej strony są ludzie, którzy muszą się podzielić ze światem różnymi rzeczami. Czasem to ok, czasem jest to niezrozumiałe. Jednakże wg mnie to jest i tak tylko mały skrawek ich życia, być może nawet wyreżyserowany i nie ma sensu szukać głębszego sensu takich działań. P.S. Kurde znowu nas zamkną w domach???