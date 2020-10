Pomysłowa Julia Wieniawa usypia się OLEJKIEM CBD. "Całą taką pipetę POD JĘZYK NA MINUTĘ"

Niki 1 godz. temu zgłoś do moderacji 149 9 Odpowiedz

Ta Pani raczej nie wie, że w takich olejkach nie ma THC (lub jest <0,2%) - to on jest odpowiedzialny za działanie halucynogenne. W takich produktach jest to po prostu u nas niedozwolone. Ale Julia ma fazę, okeeeej