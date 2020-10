Wysmarowana pomadką Julia Wieniawa z różowym pistoletem "celuje" w hejterów: "Przestańcie szukać we wszystkim PODSTĘPU"

Gość 26 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

Za takie sugestywne zdjęcie z pistoletem w normalnym kraju dostała by po łapkach.O co tu chodzi co ma reklama kosmetykow wspólnego z bronią?Trzyma pistolet przy skroni że niby co, jakość tych produktów jest tak marna że tylko w łeb sobie strzelić.Bo jeśli taki był zamysł to Wieniawa popłynęła.