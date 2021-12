Julia Wieniawa wydała nową piosenkę. Internauci mocno podzieleni: "To wykonanie to KATASTROFA"

Zniesmaczona 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

O! Myslalam, że o promowanym na siłę samouku już w tym roku nie usłyszę. A tu jeszcze jeden popis, że znowu coś jej nie wyszło... Nawet piosenka, to przeróbka czyjegos pomyslu i pracy. O wienia, ty juz lepiej rób co potrafisz i lubisz w tym kib.., na melanżu. Renesans, to nie twoja epoka, co najwyzej era marmurku łupanego...