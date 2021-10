Julia Wieniawa ŚPIEWA nową piosenkę Adele! Jak wyszło? (WIDEO)

Odchudzona o ponad 45 kilogramów i upiększona rozmaitymi zabiegami gwiazda wróciła do nagrywania. W piątek premierę miał jej pierwszy singiel z nowego albumu. Wokalistka porusza w nim temat rozstania z Simonem Koneckim.

Fani Adele są szczęśliwi, że ich idolka znów jest aktywna muzycznie. Piosenkę "Easy On Me" odsłuchali na YouTube już kilkadziesiąt milionów razy. Niektórzy też próbują ją śpiewać. Do tego grona zalicza się Julia Wieniawa, która przyznaje, że oszalała na punkcie nowego utworu artystki.