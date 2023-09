Julia Wieniawa zalicza wpadkę i melduje, że wystąpiła w polskim filmie "nominowanym do Oscara". Pochwaliła się też KOLEJNYM sukcesem

Julia Wieniawa posiadła rzadką zdolność wywoływania sensacji na szeroką skalę, czegokolwiek by się nie dopuściła. Jeszcze nie ucichła afera w związku z angażem jej do roli jurorki "Mam Talent!", a młodociana aktorka już zdążyła wplątać się w kolejną dramę. Celebrytka ściągnęła na siebie gromy, gdy włączyła się do dyskusji na temat głośnego obrazu Agnieszki Holland, "Zielona Granica". Samo udostępnienie plakatu filmu potraktowano jako prowokację.

Do długiej listy sukcesów przedsiębiorczej milionerki można dopisać udział w filmie "Chłopi", którego światowa premiera odbędzie się 13 października. Obraz został zrealizowany w technice animacji malarskiej, a wyprodukowało go studio animacji, znane z nominowanego do Oscara filmu "Twój Vincent". Choć młoda celebrytka nie zagrała w żadnej z głównych ról, to udział w tak prestiżowym projekcie niewątpliwie jest dla niej sporym wyróżnieniem. Szczególnie, że - jak udało nam się w dowiedzieć w poniedziałek - produkcja będzie walczyć o nominację do przyszłorocznych Oscarów.

Julia Wieniawa popełniła gafę! Pośpieszyła się z przechwałkami

Aktorka naturalnie nie omieszkała pochwalić się swoim sukcesem w mediach społecznościowych. Przy okazji ujawniła, że na ścieżce dźwiękowej do obrazu Doroty Kobieli znalazły się jej dwa utwory. Gdy tylko Polski Instytut Sztuki Filmowej ujawnił, że to "Chłopi" otrzymali szansę, by w przyszłym roku zawalczyć o największe wyróżnienie w branży filmowej, podjarana Julka chwyciła za telefon i czym prędzej obwieściła światu radosną nowinę, popełniając przy tym małą gafę.

Film "Chłopi", w którym miałam ogromną przyjemność się pojawić, a także zaśpiewać dwie piosenki - nominowany do Oscara - napisała Julka.

W ferworze ekscytacji celebrytka za bardzo pośpieszyła się z publikacją InstaStory i nie zorientowała się, że obraz nie zdobył jeszcze nominacji do statuetki, tylko będzie o nią dopiero kandydował. Wieniawa szybko naprawiła swój błąd i po kilku minutach zamieściła poprawioną wersję "storki".

Jesteście ciekawi, jak Julka wypadła w "Chłopach"?

