Julia Wieniawa zwiedza Barcelonę i szykuje kolejny "secret project" (ZDJĘCIA)

FCB 13 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Och, jakie żenujące są te nazwy określające po prostu kolejną pracę danej osoby :D Plus Julio, nie masz za grosz empatii do ludzi, którzy nie mogą teraz swobodnie wyjechać, co więcej - są chorzy lub w trudnej sytuacji finansowej. Rozumiem, że $ się musi zgadzać, ale w granicach naszego kraju naprawdę nie jesteś w stanie zrobić niczego równie "wow"? Ach no tak, te z twojego mieszkania się nie liczą :D