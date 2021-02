Julia Wieniawa rozpływa się nad ZŁOTYM OKAPEM: "Ręce aż same rwą mi się do gotowania"

Pow powed 19 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Ludzie, przestańcie, pudel niecrób sensacji. Ona mieszka w zwyklym osiedlu Dom Devlopment na Żoliborzu. Mieszkam 1 km obok, w bloku wybudowanym na Woli i za mieszkanie 40m2 musialam 8 lat temu zaplacic 350 tys. zl. Tyle po prostu kosztuja mieszkania w Warszawie - teraz w tym rejonie po 11-13 tys. za m2 jesli kupila dwupojowy apartament ok. 150 m2, to normalna cena. Takich mieszkan jest na Woli i Żoli po kilkanascie na kazdym nowym osiedlu. I mieszkaja tam ludzie. Po co caly czas te uwagi o cenie? Serio, nie lubie tej laski, nie wiem, co ludzie w niej widza, nie ogladalam zadnych filmow czy seriali znia, poza pudlem jej nigdy nie widzialam, ale kurcze... To podkreslanie ceny mieszkania jest dziecinne